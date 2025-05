David Inter sprint Napoli per l’attaccante canadese | i partenopei puntano anche un altro obiettivo nerazzurro!

Il Napoli accelera per acquisire Jonathan David, attaccante canadese già nei radar dell'Inter. La dirigenza partenopea è decisa a rafforzare la squadra, puntando su questo giovane talento. Scopriamo i dettagli di questa trattativa e gli altri obiettivi nerazzurri nel mirino del club azzurro.

David Inter, sprint Napoli per l’attaccante canadese: i partenopei puntano anche un altro obiettivo nerazzurro! I dettagli. Il nome di Jonathan David, a lungo accostato al calciomercato Inter, è finito in cima alla lista dei desideri del Napoli. Un Napoli che sogna in grande e spera di chiudere il doppio colpo a parametro zero: prima con De Bruyne, poi con l’attaccante canadese che andrà via in scadenza di contratto dal Lille. Inoltre, stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, i partenopei starebbero monitorando un altro obiettivo dei nerazzurri per l’attacco: Rasmus Hojlund del Manchester United... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - David Inter, sprint Napoli per l’attaccante canadese: i partenopei puntano anche un altro obiettivo nerazzurro!

