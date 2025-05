Dava testate contro porte e finestrini usava un linguaggio orribile anche verso lo staff di bordo Era ubriaca | aereo costretto ad atterraggio d’emergenza

Un volo Ryanair da Tenerife a Glasgow ha subito un atterraggio d'emergenza a Faro, Portogallo, a causa di una passeggera ubriaca che ha perso il controllo. Dopo essere stata rimproverata per aver fumato a bordo, la donna ha iniziato a dare testate contro porte e finestrini, aggredendo verbalmente anche il personale di bordo, costringendo l'equipaggio a intervenire per garantire la sicurezza di tutti.

Il volo Ryanair partito da Tenerife e diretto a Glasgow è stato costretto a un atterraggio d'emergenza a Faro, in Portogallo, dopo che una passeggera ubriaca ha perso completamente il controllo. La donna, inizialmente rimproverata per aver fumato a bordo, ha reagito aggredendo verbalmente gli altri viaggiatori, fino a dare testate contro porte e finestrini. "Non sapevo cosa fare; mi sentivo intimidito e minacciato da lei, e così tutti gli altri passeggeri", ha raccontato a Jam Press Blair Morgan, 18 anni, testimone dell'accaduto. Morgan, che rientrava da una vacanza alle Canarie, ha filmato la scena: urla, insulti e infine l'intervento delle forze dell'ordine...

Cosa riportano altre fonti

