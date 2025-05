Darfur | 659 sopravvissuti a violenze sessuali Msf denuncia il rischio costante

Le donne e le ragazze del Darfur affrontano un grave rischio di violenze sessuali, come denuncia Medici Senza Frontiere. Tra gennaio 2024 e marzo 2025, l'organizzazione ha assistito 659 sopravvissuti a tali aggressioni nella regione del Darfur meridionale, evidenziando una realtà drammatica dove il 94% delle vittime sono donne. La situazione richiede un'urgente attenzione e intervento per proteggere le comunità vulnerabili.

Donne e ragazze vivono con il rischio costante di subire un'aggressione sessuale nella regione del Darfur, in Sudan, avverte Medici Senza Frontiere (Msf), che tra gennaio 2024 e marzo 2025 ha assistito - solo nel Darfur meridionale - 659 persone sopravvissute a violenze sessuali, di cui il 94% erano donne e il 31% aveva meno di 18 anni. Tra loro, anche bambini con meno di 5 anni. "Parliamo di aggressioni sessuali spietate, spesso di gruppo. Tutta questa violenza √® inaccettabile, deve finire. La violenza sessuale non √® una conseguenza naturale o inevitabile della guerra, pu√≤ costituire un crimine di guerra, una forma di tortura e un crimine contro l'umanit√†", afferma in un comunicato Claire San Filippo, coordinatrice delle emergenze di Msf in Sudan... 🔗 Leggi su Quotidiano.net