Dare soldi alle neo-mamme facilita l’allattamento e migliora la salute dei bebè | lo dice un nuovo studio

Un nuovo studio della Boston University evidenzia come i sussidi economici alle neomamme aiutino ad aumentare in modo apprezzabile i tassi di allattamento, anche se gli effetti sull’umore post-partum – un altro elemento molto importante per la salute di madri e figli – non sembrano portare gli stessi benefici. La ricerca solleva anche la necessità di raccogliere dati più completi e suggerisce una maggiore integrazione tra sanità e politiche sociali... 🔗 Leggi su Fanpage.it