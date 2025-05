Danimarca boom domande di arruolamento nella guardia nazionale

Il conflitto russo-ucraino ha innescato un significativo incremento delle domande di arruolamento nella guardia nazionale danese. La crescente tensione internazionale ha spinto molti cittadini a cercare un ruolo attivo nella difesa del paese. Fabio Bolzetta analizza questo fenomeno nel suo reportage.

L'alta tensione provocata dal conflitto russo-ucraino ha fatto scattare in Danimarca un boom di domande di arruolamento nella guardia nazionale. Servizio di Fabio Bolzetta

