Daniele Zini 3 anni intensi | Usciti dalle sabbie mobili

Negli ultimi tre anni, Daniele Zini ha contribuito in modo significativo al successo del Pontedera, facendo parte dello staff tecnico della squadra. In questa intervista, Zini condivide la sua esperienza, evidenziando le differenze tra gli allenatori Menichini e Canzi e come le loro strategie abbiano influenzato le prestazioni della squadra granata durante il triennio.

Da tre anni Daniele Zini fa parte dello staff tecnico del Pontedera. Dunque, c'è anche molto del suo lavoro negli eccellenti risultati ottenuti dalla squadra granata in questo triennio. Zini, quali differenze ha notato tra Menichini e Canzi? "Hanno due modi diversi di affrontare le partite. Canzi giocava a uomo a tutto campo, pressava alto, e questa per Pontedera è stata una ventata di novità, accompagnata, per altro, dal record di punti e da due play off. Menichini è un pochino più conservatore, gioca di reparto, a zona, la linea di pressione è un po' più bassa, ma questo non gli ha impedito di arrivare comunque ai play off...

