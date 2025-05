Daniele Montevago | il futuro del Perugia secondo i grandi bomber

Nel panorama calcistico perugino, Daniele Montevago si distingue come una promessa da coltivare. I grandi bomber del passato, tra cui Ravanelli, Lucarelli, Negri e Bucchi, lodano le sue capacità e lo considerano un potenziale pilastro del futuro del Perugia. Scopriamo perché il talento del numero nove possa scrivere pagine importanti nella storia del club.

I bomber promuovono Daniele Montevago. Gli ex biancorossi con il vizio del gol spendono parole importanti per il numero nove del Perugia, arrivato la scorsa stagione al Grifo dalla Sampdoria. Fabrizio Ravanelli, Cristiano Lucarelli, Marco Negri, Christian Bucchi sono tutti d’accordo: Montevago può crescere ancora e potrà dare una mano al Perugia per risalire dall’inferno della serie C. Cristiano Lucarelli (163 gol in carriera) ha mosso i suoi primi passi con la maglia del Grifo prima di spiccare il volo altrove. "Montevago è un ragazzo interessante, di prospettiva – commenta l’ex biancorosso –, il prossimo anno sarà nella categoria superiore... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Daniele Montevago: il futuro del Perugia secondo i grandi bomber

