Daniela Di Maggio alla Don Milani per l' aula intitolata al figlio Giogiò Cutolo

L'istituto Don Milani ha ospitato un’emozionante cerimonia in onore di Giogiò Cutuolo, il giovane musicista campano tragicamente scomparso. La madre, Daniela Di Maggio, ha ricevuto dalla sindaca Matilde Celentano una targa che celebra il coraggio e la responsabilità che ha dimostrato, nonché il suo impegno durante le giornate musicali dedicate alla memoria del figlio, simbolo di una lotta contro la violenza e l'indifferenza.

