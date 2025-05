Dance Expo 2025 | Crescita del 32% e Partecipazione Internazionale alla Fiera di Ferrara

L'edizione 2025 di Dance Expo ha registrato un'imponente crescita del 32%, con 1.581 partecipanti attivi e oltre 5.000 visitatori alla Fiera di Ferrara. Questo successo straordinario, che ha visto la partecipazione internazionale, riflette l'attrattiva crescente dell'evento, confermando il suo ruolo fondamentale nel panorama della danza. Le due giornate di attivitĂ hanno offerto un'ampia gamma di opportunitĂ per professionisti e appassionati del settore.

Un successo travolgente per la terza edizione di Dance Expo, che, quest’anno svolto in due giornate, ha visto la partecipazione di 1.581 iscritti alle attivitĂ e un’affluenza totale di oltre 5.000 persone alla Fiera di Ferrara. Un risultato che conferma la crescita esponenziale dell’evento, organizzato da Ritmo Danza in collaborazione con Ferrara Expo. "Registrare una crescita del 32% rispetto all’edizione precedente è qualcosa che sinceramente non ci aspettavamo - commenta con entusiasmo Michela Natali, direttrice di Ritmo Danza e anima del progetto - La partecipazione è stata bilanciata tra adulti e bambini, con circa 750 iscritti per ciascuna fascia... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dance Expo 2025: Crescita del 32% e Partecipazione Internazionale alla Fiera di Ferrara

