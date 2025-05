Damiano Caruso ruggisce | Condizione migliore del previsto non voglio mollare niente

Damiano Caruso sorprende al Giro d'Italia, dimostrando una forma eccezionale e un atteggiamento combattivo. Nonostante il suo ruolo iniziale di supporto per Antonio Tiberi, il 37enne siciliano ha saputo brillare, rivelando il suo famoso spirito e una notevole esperienza. Con la determinazione di non mollare nulla, stupisce gli spettatori e gli avversari, confermandosi una figura di spicco della competizione.

Damiano Caruso sta disputando un Giro d’Italia con i fiocchi, mettendo sulla strada il suo proverbiale cuore oltre a una sconfinata esperienza e a un carisma di primaria ordinanza. Il 37enne siciliano si era presentato al via per supportare Antonio Tiberi, ma ha saputo pedalare sempre molto brillantemente ed è rimasto nelle posizioni di vertice con grande regolaritĂ . Dopo la caduta del giovane compagno di squadra a Nova Gorica è diventato l’uomo di classifica della Bahrain-Victorious e dopo la crisi del laziale è indiscutibilmente il capitano. Dopo il secondo posto nel Giro d’Italia 2021, uno dei grandi veterani del ciclismo tricolore sogna di lasciare un nuovo sogno nella Corsa Rosa e al momento occupa il quinto posto in classifica generale con un ritardo di 3’06” dal messicano Isaac Del Toro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Damiano Caruso ruggisce: “Condizione migliore del previsto, non voglio mollare niente”

