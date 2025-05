Dalle rimesse al riciclaggio L’infiltrazione cinese sotto la lente della Dia

L'articolo esplora l'infiltrazione della criminalità organizzata cinese in Italia, un fenomeno complesso e radicato che sfida le autorità nel contrasto alle sue attività illecite. La Direzione investigativa antimafia evidenzia le peculiarità di questo fenomeno, approfondendo le dinamiche delle rimesse e del riciclaggio che caratterizzano le operazioni della mafia cinese nel paese.

La criminalità organizzata cinese in Italia è “un fenomeno estremamente complesso e radicato”, con caratteristiche “peculiari che ne rendono difficile il contrasto da parte delle autorità”. È quanto scrive Direzione investigativa antimafia (diretta dal generale della Guardia di finanza Michele Carbone ) nella sua relazione sull’attività svolta nel 2024 e presentata ieri. Il tratto distintivo principale della criminalità organizzata cinese è la struttura gerarchica e chiusa, si legge: “Le consorterie cinesi si basano su relazioni familiari e solidaristiche, caratterizzate da una forte impermeabilità verso l’esterno”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Dalle rimesse al riciclaggio. L’infiltrazione cinese sotto la lente della Dia

