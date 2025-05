Dall’Alberghiero a Executive chef | Gabriele Natali la cucina come artigianalità amore e autenticità

Da umile inizio tra le valli bergamasche a executive chef di successo, Gabriele Natali racconta un percorso professionale che celebra la cucina come artigianalità, amore e autenticità. Formatosi alla scuola alberghiera di San Pellegrino Terme, il suo viaggio è costellato da orti profumati, sapori genuini e una profonda attenzione al territorio, riflettendo un'arte culinaria che va oltre il piatto.

Ha iniziato la sua carriera tra le valli bergamasche, mosso da un amore per la cucina tanto intenso coltivato tra i banchi della scuola alberghiera di San Pellegrino Terme, e che lo ha guidato nella sua carriera di chef. Una storia fatta di orti profumati, sapori autentici e attenzione al territorio, è quella di Gabriele Natali, oggi executive chef in un ristorante in Costa Smeralda, con un sogno che sa di artigianalità vera. Durante gli anni scolastici fa le prime esperienze: stage in trattorie di paese e ristoranti stellati, tra cui Frosio, all'epoca stella Michelin, e poi Da Vittorio, una realtà che tornerà più volte nel suo percorso...

