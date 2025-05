dalla transizione alla cultura condivisa torna a lecce il festival dell energia

Dal 29 al 31 maggio, Lecce si prepara ad accogliere la nuova edizione del Festival dell’Energia, un evento che celebra la transizione verso una cultura energetica condivisa. Capitale dell'innovazione, la città ospiterà dibattiti, workshop e iniziative per sensibilizzare il pubblico sulle tematiche energetiche attuali e future, promuovendo un confronto stimolante a livello nazionale. Un appuntamento imperdibile per chi desidera esplorare il futuro dell'energia.

LECCE – Tutto pronto per la nuova edizione del Festival dell’Energia che dal 29 al 31 maggio prossimi sarà ospitato in quel di Lecce che si conferma, così, capitale dell’innovazione e della cultura energetica, offrendo uno scenario unico per un appuntamento di rilievo nazionale. In mattinata. 🔗 Leggi su Lecceprima.it