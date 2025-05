Dalla Regione oltre 90 milioni per salvare il settore moda

La Regione Toscana lancia un'iniziativa per sostenere il settore moda, con due bandi che mettono a disposizione oltre 90 milioni di euro. Queste misure si aggiungono a quelle già proposte al governo e a un fondo di 10 milioni volto a incentivare la ripresa del comparto, fortemente colpito dalla crisi. Un impegno concreto per rilanciare un'eccellenza del territorio.

FIRENZE – Settore moda, dalla Regione 2 bandi da oltre 90 milioni. Le misure, predisposte per arginare la crisi del settore in Toscana, vanno ad aggiungersi al tavolo regionale, alle richieste già da tempo avanzate al governo e alla creazione di un altro fondo da 10 milioni destinato a favorire processi di crescita dimensionale e aggregazione tra imprese del settore. La Toscana, fonte Irpet 2021, figura come prima regione italiana per rilevanza delle specializzazioni produttive del comparto (tessile, abbigliamento e pelletteria): quasi 6 miliardi di valore aggiunto prodotto, 16.700 imprese coinvolte, circa 105 mila addetti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

CIRO: La Campania si conferma la regione con le emissioni pro capite più basse d'Italia, positivo anche il settore dei trasporti - La Campania si conferma la regione italiana con le emissioni pro capite più basse, attestandosi a 3,2 tonnellate di gas serra per abitante.

