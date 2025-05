Dalla provincia di Brescia a quella di Lecce in bici per aiutare l' associazione ' Mamma Africa' | tappa a Cesena

Andrea Rosato ha intrapreso un emozionante viaggio in bici da Manerbio, Brescia, verso Vignola, Modena, con un nobile obiettivo: sostenere l'associazione Mamma Africa. Durante il tragitto, il percorso lo porterà a Cesena, dove proseguirà insieme all'amico Claudio Bray verso Martignano, in provincia di Lecce, per promuovere solidarietà e sensibilizzare su temi importanti. Scopriamo insieme questa avventura altruistica!

Andrea Rosato è partito da Manerbio, in provincia di Brescia, con un obiettivo ben preciso: pedalare sulla sua bicicletta fino a Vignola, in provincia di Modena, per incontrarsi con il suo suo amico veronese Claudio Bray, e, insieme, affrontare un viaggio solidale verso Martignano in provincia di...

