Dalla Lega patetico tentativo di criminalizzare il centro culturale Bayan

L'articolo analizza il tentativo della Lega di criminalizzare il centro culturale Bayan, situato a San Giovanni Lupatoto. A seguito di un rapporto ministeriale francese, si snodano due risposte – una locale e una più generale – che offrono chiarimenti sull'istituto italiano di studi islamici e umanistici, evidenziando le implicazioni culturali e sociali di questa controversia.

Doppia risposta, una più locale e l'altra più generale, alla richiesta di chiarimenti voluta dalla Lega scaligera sull'istituto italiano di studi islamici e umanistici Bayan. Il centro formativo con sede a San Giovanni Lupatoto è stato citato in un rapporto ministeriale francese sulle...

