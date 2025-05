Dalla cassa mancano 150 euro | dipendente di un supermercato licenziata dopo 35 anni

Un caso controverso si è verificato a Bologna, dove una dipendente di Coop Alleanza 3.0 è stata licenziata dopo 35 anni di servizio per un ammanco di 150 euro in cassa. La decisione dell'azienda ha sollevato dibattiti sulla giustizia e le politiche aziendali, mettendo in luce le conseguenze di una singola irregolarità su una carriera di lunga data.

Mancano dei soldi in cassa. 150 euro. E la dipendente resta senza lavoro. Licenziata. Dopo 35 anni. Un caso che fa discutere quello avvenuto a Bologna. La donna, lavoratrice di un punto vendita di Coop Alleanza 3.0, sarebbe stata mandata via per un ammanco notato a fine giornata. E che l'azienda. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - "Dalla cassa mancano 150 euro": dipendente di un supermercato licenziata dopo 35 anni

