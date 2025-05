Dal turismo all' agricoltura le mani della mafia nell' economia legale a Viterbo | i nomi dei clan e i settori sotto attacco

La mafia si insinua nell'economia legale di Viterbo, toccando settori chiave come turismo e agricoltura. La recente relazione della Direzione investigativa antimafia per il 2024 segnala un incremento della criminalità organizzata, con sette interdittive e 159 segnalazioni di operazioni sospette. Questo articolo esplora i clan coinvolti e l'impatto della loro presenza sul tessuto economico locale.

La continua metamorfosi delle mafie italiane non lascia indenne Viterbo e la sua provincia, dove le attività investigative e di contrasto hanno evidenziato segnali di allarme. È quanto emerge dalla relazione annuale della Direzione investigativa antimafia sul 2024. Sette interdittive e 159 Sos. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Dal turismo all'agricoltura, le mani della mafia nell'economia legale a Viterbo: i nomi dei clan e i settori sotto attacco

Se ne parla anche su altri siti

Roma, le mani della criminalità sull'asfalto, ma anche su verde e trasporti: al via 31 nuove interdittive antimafia. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Mafia nell’Ennese, le mani di Cosa nostra su agricoltura ed aziende edili - “L’attività investigativa “…ha riguardato, in particolare, la sistematica infiltrazione nel settore dei contributi erogati a sostegno all’agricoltura e dell’allevamento, eseguita ... 🔗Scrive vivienna.it

Turismo a Siracusa, le mani della mafia su ristoranti e trasporti - Questo non vuol dire che la mafia non c’è più, si è in qualche modo inserita nel tessuto economico e sociale con maggiore capacità di evitare di impaurire. In sostanza si sta alzando la soglia di ... 🔗Riporta blogsicilia.it

Le mani delle mafie sull’agricoltura italiana - «L’aumento di operazioni finanziarie sospette è indicativo di una mafia liquida ... amministrativi è riconducibile a talune aziende agricole che, mediante raggiri sui “pascoli fantasma ... 🔗Segnala panorama.it

MANZATO: LA MAFIA IN VENETO ESISTE E FA AFFARI