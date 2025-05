Dal furto al Louvre il giallo svelato

Nel cuore del museo Poldi Pezzoli si cela un'Annunciazione di Jacopo del Casentino, un'opera con una storia affascinante. Questo quadro, risalente al XIV secolo, è stato protagonista di un clamoroso furto che ha scosso il mondo dell'arte. Scopriamo insieme i misteri e le vicende che circondano questo capolavoro, da una rapina audace all'attuale riscoperta.

È un quadro che ha una storia incredibile che probabilmente pochi fra i tanti visitatori che affollano il museo Poldi Pezzoli, possono immaginare. La tavola è un’ Annunciazione di Jacopo del Casentino, pittore attivo a Firenze agli inizi del ‘300, che prima è stata oggetto di un furto clamoroso nella villa di una ricca famiglia milanese. E poi, una volta ritrovata, è rimasta a lungo quasi nascosta nei depositi di uno dei musei più famosi del mondo, il Louvre di Parigi. Finché lo scoop di un giornalista milanese ha fatto diventare pubblica la vicenda e l’intervento della magistratura italiana ha reso possibile il ritorno del quadro a Milano... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dal furto al Louvre, il giallo svelato

