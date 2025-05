Dal 17 luglio la 55esima edizione del Giffoni Film Festival

Dal 17 al 26 luglio, Giffoni ospita la 55esima edizione del Giffoni Film Festival, dedicato a storie, persone e sogni condivisi. Con un programma ricco di eventi, la manifestazione si propone come un luogo di ascolto ed emozione, dove giovane e pubblico possono confrontarsi e vivere un'esperienza unica nel mondo del cinema.

GIFFONI (ITALPRESS) – Giffoni riparte da ciò che lo rende unico: le storie, le persone, i sogni condivisi. Il 17 luglio prenderà il via la 5 5esima edizione del festival (in programma fino al 26 luglio): la giornata d’apertura segna l’inizio di un percorso fatto di ascolto, emozione e confronto, sempre a fianco dei giovani. Una data simbolica che aprirà ufficialmente un nuovo capitolo della storia di Giffoni, perfettamente in linea con lo spirito del festival: raccontare il mondo attraverso le persone, creare connessioni, costruire futuro. Ad alzare il sipario sulla sezione cinema sarà l’anteprima nazionale di UNICORNI, il nuovo film di Michela Andreozzi, in uscita il 18 luglio con Vision Distribution, che racconta le difficoltà dell’essere genitori ai giorni nostri... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Dal 17 luglio la 55esima edizione del Giffoni Film Festival

