Dai Paesi Bassi all’Italia inaugurato l’agriturismo di Tom e Annemarie

Da un sogno nei Paesi Bassi all'incanto dell'Italia, Tom van Oorschot e sua moglie Annemarie hanno inaugurato il loro agriturismo a Potenza Picena. Dopo quattro anni di vita e crescita familiare, i due hanno realizzato un progetto che unisce passione e ospitalità, creando un luogo dove natura e tradizione si fondono per accogliere visitatori in cerca di autentiche esperienze culinarie e culturali.

Quattro anni fa, dai Paesi Bassi, Tom van Oorschot e la moglie Annemarie si sono trasferiti a Potenza Picena. E proprio qui hanno dato vita a due progetti importantissimi: il primo, quello della loro famiglia, con due meravigliosi bambini. Il secondo quello che ha visto la sua concretizzazione qualche giorno fa con l’inaugurazione dell’agriturismo " Scala ", in contrada Molino Vecchio. In totale la struttura ha quattro camere boutique dal design unico, con colazione e produzioni speciali tra cui quella dell’ olio d’oliva biologico. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Noemi Tartabini, il vicesindaco Giuseppe Castagna, il presidente del consiglio comunale Catia Mei, l’assessore Margherita Fermani e il capogruppo di maggioranza Mirco Braconi... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dai Paesi Bassi all’Italia, inaugurato l’agriturismo di Tom e Annemarie

