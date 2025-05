Da Vanina a Scipione | la nuova creatura di Cristina Cassar Scalia è un giallo siciliano doc

Nel suo nuovo giallo "Delitto di benvenuto", Cristina Cassar Scalia ci porta a Noto nel 1964, dove il commissario Scipione Macchiavelli, trasferito da Roma, si immerge in un'indagine intrisa di mistero. Combinando l'atmosfera siciliana con trame avvincenti, l'autrice rielabora il genere, rendendo omaggio ai grandi detective della letteratura. Un'opera che cattura l'essenza del giallo siciliano doc, ricca di suspense e col

Si mette «nel nido di altri», come dice la moglie del commissario Maigret quando il marito s’insedia in casa di altre persone per le sue indagini, il commissario Scipione Macchiavelli che, nel 1964, da Roma arriva a Noto in «Delitto di benvenuto. Un’indagine di Scipione Macchiavelli» (Einaudi) di Cristina Cassar Scalia. E del nuovo personaggio, dopo la vicequestora Vanina Guarrasi, consacrata. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Da Vanina a Scipione: la nuova creatura di Cristina Cassar Scalia è un giallo siciliano doc

