Da Palladino a Sarri | il valzer di panchine in Serie A

Roma, 28 maggio 2025 – Con la conclusione del campionato, la Serie A vive un momento di intensa emozione e cambiamento: il consueto valzer delle panchine ha già preso il via. Da Palladino a Sarri, i club cercano di rinforzarsi e rilanciarsi per la prossima stagione, alimentando aspettative e strategie. Scopriamo insieme le prime mosse di mercato e le dinamiche di un'estate calda e ricca di sorprese.

Roma, 28 maggio 2025 – Il campionato è appena finito, ma la Serie A non si ferma. Appena dopo il triplice fischio delle gare di domenica, che hanno sancito gli ultimi esiti per quanto riguardava retrocessioni e zona Europa, è partito il canonico valzer delle panchine che anima il finale di stagione. In queste ore, infatti, si registrano diversi movimenti, alcuni dei quali anche nelle zone altissime della classifica, che rischiano di cambiare profondamente le gerarchie del campionato. L'Atalanta potrebbe iniziare una stagione senza Gasperini per la prima volta dal 2015-16, quando sulla panchina della Dea sedeva Edy Reja. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Da Palladino a Sarri: il valzer di panchine in Serie A

Serie A, la notizia ufficiale è appena arrivata: l’ultima giornata si deciderà così - La notizia ufficiale è arrivata: venerdì 23 maggio alle 20:45 si deciderà lo scudetto di Serie A, con le sfide decisive Napoli-Cagliari e Como-Inter in contemporanea. 🔗continua a leggere

