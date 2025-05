Da palazzo sgomberato a zona franca per rifiuti e topi | in via Furnari 31 regnano degrado e silenzio

In via Furnari 31, un palazzo sgomberato nel febbraio 2016 diventa simbolo di un degrado inarrestabile. L'assenza di interventi efficaci ha trasformato l'area in una zona franca per rifiuti e infestazioni, evidenziando l'incapacità delle autorità di affrontare la situazione. Questo articolo esplora le conseguenze di un abbandono duraturo e le storie di chi vive quotidianamente accanto a questa realtà mordente.

Al numero 31 di via Furnari, un edificio sgomberato nel lontano febbraio 2016 si staglia come emblema silenzioso di un degrado che il tempo - e chi di dovere - non ha saputo sanare. Quello che doveva essere un intervento di messa in sicurezza si √® tramutato, con il passare degli anni, in una. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it ¬© Cataniatoday.it - Da palazzo sgomberato a zona franca per rifiuti e topi: in via Furnari 31 regnano degrado e silenzio

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sgomberato il centro Baobab. "Non tolleriamo zone franche" - "Zone franche, senza Stato e legalità ... ora il simbolo della sinistra che sfida Salvini. Nel 2015 venne sgomberato il palazzo occupato in cui si rifugiavano, ma i volontari hanno in breve ... 🔗Lo riporta ilgiornale.it

Sgombero cinema Palazzo, la proprietà: «Diventerà un teatro. Vorremmo Sgarbi direttore» - Mentre i blindati presidiano ancora la zona dell'ex Cinema Palazzo sgomberato dagli occupanti, con piazza dei Sanniti che, dopo il tramonto, si colora del blu dei lampeggianti della polizia ... 🔗Riporta ilmessaggero.it

Sgomberato palazzo nella zona dei Campi Flegrei - Quaranta famiglie sgomberate a Napoli da un palazzo nel quartiere di Bagnoli, in piena zona Campi Flegrei ... le verifiche interne a far scattare lo sgombero. Sul posto vigili del fuoco, Polizia ... 🔗Segnala ansa.it

Sgombero migranti a Paris Porte la Chapelle