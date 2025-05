Da oggi sugli elicotteri Areu anche plasma e globuli rossi per trasfusioni immediate sul posto

Da oggi, gli elicotteri di Areu nelle cinque basi di elisoccorso della Lombardia possono effettuare trasfusioni immediate grazie alla presenza di plasma e globuli rossi a bordo. Questa innovazione mira a migliorare le chances di sopravvivenza in caso di shock emorragico, una delle principali cause di mortalità evitabile nei traumi maggiori, garantendo un intervento pronto e efficace sul campo.

