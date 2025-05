Da oggi l' elisoccorso Areu di Caiolo sarà dotato di sangue e plasma a bordo

Da oggi, l'elisoccorso AREU di Caiolo è dotato di sangue e plasma a bordo, un'importante innovazione che migliora la risposta agli emergenze. Con questa nuova dotazione, tutte le cinque basi di elisoccorso regionali - Milano, Bergamo, Brescia, Como e Sondrio - possono ora intervenire tempestivamente in caso di shock emorragico, contribuendo a ridurre la mortalità evitabile nei pazienti traumatizzati.

