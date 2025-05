Da Morbegno a Cesano Maderno Le ruote veloci con il fiato sospeso

Domani, il ciclismo si prepara a una nuova emozionante tappa che partirà dalla storica "porta della Valtellina", Morbegno, e culminerà a Cesano Maderno. Con 144 chilometri tutto da percorrere, le aspettative sono alte per una giornata dedicata ai velocisti, ma in un mondo dove le sorprese non mancano, il condizionale è d'obbligo. Pronti a pedalare con il fiato sospeso!

Domani si riparte dalla “porta della Valtellina“, Morbegno. Per quella che dovrebbe (il condizionale è d’obbligo, visto che nel ciclismo moderno previsioni certe sono sempre più rare) una tappa da velocisti. Da Morbegno fino a Cesano Maderno, nel cuore della Brianza, per un totale di 144 chilometri. Attraverso l passaggi nel Lecchese, sui colli di Parlasco, Balisio, Ravellino e Sirtori. E un circuito finale per gambe veloci proprio a Cesano Maderno. Le uniche (si fa per dire) asperità, in una tappa da 1800 metri di dislivello totale, saranno all’inizio della tappa sui 660 metri di altitudine di Parlasco (al chilometro 37) e Colle Balisio (725 metri) al chilometro 54... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Da Morbegno a Cesano Maderno. Le ruote veloci con il fiato sospeso

