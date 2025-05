Da Fumettosmania un laboratorio di scrittura con Pulsatilla

Il 1 e 2 giugno, la Libreria Fumettosmania di Foggia ospiterà Valeria di Napoli, conosciuta come Pulsatilla, in un esclusivo laboratorio di scrittura. Riconosciuta come una delle voci più innovative del panorama letterario italiano, Valeria condividerà la sua esperienza di blogger, scrittrice e sceneggiatrice in un evento imperdibile per tutti gli appassionati di letteratura e scrittura creativa.

