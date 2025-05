Da discarica abusiva a centro per l' e-commerce | Così diamo un futuro alle ex officine Romanazzi

Dalle discariche abusive alle nuove opportunità di impiego, le ex Officine Romanazzi stanno vivendo una rinascita grazie a un importante progetto di rigenerazione urbana in via di Tor Cervara. Dopo la fine delle demolizioni prevista per aprile 2026, queste ex officine diventeranno un innovativo centro per l’ecommerce, creando nuovi posti di lavoro e ridando vita a un patrimonio storico della città.

In estate la fine delle demolizioni con i cantieri che partiranno a settembre e termineranno ad aprile 2026. Una volta completato l’intervento di rigenerazione, le ex cantine Romanazzi daranno lavoro anche a 100 persone. Da luogo abbandonato e covo di spacciatori, l’immobile di via di Tor Cervara. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Da discarica abusiva a centro per l'e-commerce: "Così diamo un futuro alle ex officine Romanazzi"

