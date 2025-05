Da Baroni a De Rossi passando per Farioli La Fiorentina corre ai ripari per il post Palladino

La Fiorentina affronta un'improvvisa crisi dopo le dimissioni di Raffaele Palladino, un evento inaspettato che scuote l'ambiente. Con il futuro tecnico in bilico, il club esplora diverse opzioni, da Baroni a De Rossi, passando per Farioli, per garantire una guida solida in questa fase cruciale della stagione. Scopriamo le possibili scelte e le strategie per riportare stabilitĂ e successo alla squadra.

Un fulmine a ciel sereno. Così è stata accolta in casa Fiorentina la notizia delle dimissioni di Raffaele Palladino. Soprattutto perchè arrivata. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Fiorentina, Palladino polemico: «Primo gol da annullare, episodio chiaro! Oggi un’altra batosta dopo l’Europa, ora…» - Nel post partita della sconfitta per 2-1 contro il Venezia, Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha espresso il suo disappunto riguardo a un presunto episodio arbitrale. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Da Baroni a De Rossi, passando per Farioli. La Fiorentina corre ai ripari per il post Palladino - Un fulmine a ciel sereno. Così è stata accolta in casa Fiorentina la notizia delle dimissioni di Raffaele Palladino. Soprattutto perchè arrivata a poche ore dalla. 🔗Si legge su calciomercato.com

Delio Rossi: "Lazio-Baroni? Credevo potessero continuare. Il motivo credo sia..." - "Io credevo che Baroni e la Lazio potessero continuare insieme". Ha esordito così Delio Rossi nel corso del suo intervento a Radiosei, chiamato a esprimere le sue sensazioni su ... 🔗Secondo lalaziosiamonoi.it

Lazio, Baroni: «Senza Castellanos possono giocare Pedro e Noslin». E su De Rossi: «Quando un collega viene sostituito mi dispiace sempre» - Marco Baroni ha parlato in vista della prossima giornata di campionato, che vedrà la Lazio affrontare la Fiorentina in trasferta. Molti i temi tattici toccati dal tecnico biancoceleste Che Lazio ... 🔗Secondo msn.com

Federico Baroni - Jackpot (Double Vertical Music Video - RIGHT)