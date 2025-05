Da Avellino all’Ucraina due ambulanze in viaggio per portare aiuto

Due ambulanze sono partite oggi da Avellino verso l'Ucraina, un gesto silenzioso ma significativo di solidarietà in un tempo di crisi. Questo viaggio, seppur non venga celebrato dalle prime pagine, riflette il cuore generoso di un Paese che, nonostante le difficoltà globali, continua a mobilitarsi per portare aiuto e speranza a chi ne ha bisogno.

Due ambulanze sono partite oggi da Avellino. Non è una notizia da prima pagina, forse. Ma dice qualcosa di questo Paese, della sua gente. Racconta che, anche quando il mondo sembra assuefatto alla guerra, c’è ancora chi si muove. In silenzio, senza clamore. Per aiutare. Un’azione nata sul. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Da Avellino all’Ucraina, due ambulanze in viaggio per portare aiuto

Irpinia e Sannio uniti per l’Ucraina: partono da Avellino due ambulanze cariche di aiuti umanitari - In un gesto di solidarietà e pace, le province di Avellino e Benevento si uniscono in un'iniziativa umanitaria a favore dell'Ucraina. 🔗continua a leggere

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Irpinia e Sannio uniti per l’Ucraina: partono da Avellino due ambulanze cariche di aiuti umanitari; Avellino: Due ambulanze cariche di aiuti in partenza per l'Ucraina; Violenza di genere, in Irpinia tre donne al giorno in ospedale; Avellino per il Mondo coinvolge gli studenti dell'I.T.T. Guido Dorso: donati 50 computer alle missioni redentoriste in Madagascar. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Avellino: Due ambulanze cariche di aiuti in partenza per l'Ucraina - L'iniziativa del Csv Irpinia Sannio e i suoi volontari "Unisciti a noi per dire no alla guerra e si alla solidarietà. Insieme costruiamo un ponte di pace" Avellino. Due ambulanze cariche di aiuti part ... 🔗Scrive msn.com

Irpinia e Sannio uniti per l’Ucraina: partono da Avellino due ambulanze cariche di aiuti umanitari - I Volontari e le Associazioni delle province di Avellino e Benevento si uniscono in un forte gesto di pace e solidarietà. Grazie a una straordinaria raccolta beni usati, saranno donate alla popolazio. 🔗Segnala corriereirpinia.it

Irpinia e Sannio uniti per l’Ucraina: due ambulanze cariche di aiuti in partenza da Avellino faranno sosta a Frasso Telesino - Un nuovo ponte di solidarietà parte da Irpinia e Sannio verso l’Ucraina: oggi alle ore 18.00 da Avellino, in piazza Libertà, partiranno due ambulanze cariche di medicinali e beni di prima necessità, d ... 🔗Da ntr24.tv

Irpinia-Ucraina, misericordie in viaggio con farmaci e ambulanza per le vittime della guerra