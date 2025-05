Custodia cautelare passa l’ordine del giorno Costa | verso una norma per salvare dagli arresti i colletti bianchi

Nel dibattito sul decreto Sicurezza, Forza Italia conquista un importante traguardo nella sua lotta contro la custodia cautelare. Il governo ha accolto l'ordine del giorno del deputato Enrico Costa, che mira a rivedere le norme sulla detenzione, in particolare per i colletti bianchi, suscitando polemiche e interrogativi sulla giustizia e la tutela della legalità.

Forza Italia segna un punto importante nella sua battaglia per smantellare la custodia cautelare. Durante l’esame del decreto Sicurezza alla Camera, il governo ha accolto l’ordine del giorno del deputato azzurro Enrico Costa, che lo impegna – come anticipato dal Fatto – a escludere la detenzione preventiva per rischio di reiterazione del reato nei confronti di indagati incensurati (esclusi gli accusati di reati violenti o di “grave allarme sociale”). L’impegno è stato assunto con una lieve riformulazione, che però non cambia la sostanza: l’esecutivo riformerà la custodia cautelare per realizzare “un puntuale bilanciamento tra presunzione di innocenza e garanzie di sicurezza, tenendo nella giusta considerazione lo stato di incensuratezza dell’indagato”... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Custodia cautelare, passa l’ordine del giorno Costa: verso una norma per salvare dagli arresti i colletti bianchi

