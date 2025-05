Cus Ferrara brilla al Gran Premio 1-2-3 Dan | medaglie per Coradazzi e Santi

Il Cus Ferrara si distingue al Gran Premio 1-2-3 Dan di Marcon, un'importante competizione per il conseguimento della cintura nera. Gli atleti Anna Coradazzi e Filipp Santi hanno brillato, portando a casa medaglie preziose. Questo evento rappresenta un'occasione fondamentale per testare le proprie capacità in vista delle prossime sfide agonistiche, confermando il valore della sezione Judo del Cus Ferrara.

Sezione Judo del Cus Ferrara protagonista al Gran Premio 1-2-3 Dan di Marcon, in provincia di Venezia, un appuntamento cruciale per l'acquisizione della cintura nera e successivi dan e un test significativo per la preparazione ai prossimi impegni agonistici. Gli atleti ferraresi Anna Coradazzi e Filippo Santi hanno dimostrato grinta e tecnica, conquistando entrambi un posto sul podio e alimentando le speranze per le sfide future. Per Anna Coradazzi una medaglia di bronzo che assume un valore particolare, fungendo da stimolo e conferma in vista dei suoi prossimi, imminenti appuntamenti di calibro nazionale...

