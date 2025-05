Curva Ovest in festa al Parco Urbano Bassani | tre giorni di eventi biancazzurri

Dal 6 all'8 giugno, il Parco Urbano Bassani si trasformerà in un vivace palcoscenico per "Curva Ovest in festa", un evento dedicato ai tifosi biancazzurri. Con ingresso gratuito e una ricca offerta di stand gastronomici, bar e attività coinvolgenti, i tre giorni promettono divertimento e passione per il calcio. La manifestazione si apre con il progetto "Aldro scrive con noi", dando il via a un ricco programma di iniziative.

Tra poco più di una settimana il Parco Urbano Bassani (ingresso gratuito piscine da via Bacchelli) ospiterà Curva Ovest in festa, tre giorni a tinte biancazzurre con stand gastronomici, bar, tanti eventi e iniziative interessanti. Si parte venerdì 6 giugno con il progetto "Aldro scrive con noi", con la presenza di Lino Aldrovandi e un dibattito di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne con il Centro Donna Giustizia, e a seguire la musica dello staff del Simple con Lorenzo De Blanck. Sabato 7 giugno spazio alla sottocultura estense dagli anni Ottanta a oggi, tra storie, leggende, racconti, luoghi e i gradoni della Vecchia Ovest come colonna sonora... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Curva Ovest in festa al Parco Urbano Bassani: tre giorni di eventi biancazzurri

