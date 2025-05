Curva Nord Ancona protesta a oltranza | Via anche Polci Brilli e Manciola E porte chiuse ad affaristi e banditi

La Curva Nord di Ancona esprime il proprio malcontento attraverso una protesta a oltranza, accompagnata da striscioni e un comunicato ufficiale. Le contestazioni riguardano le recenti scelte di governance della società , con richieste chiare di allontanare affaristi e banditi dalla gestione del club. La situazione si fa tesa, mentre i tifosi si mobilitano per difendere la loro passione e i valori sportivi.

ANCONA – Malcontento e contestazioni caratterizzano ancora la primavera dell’Ancona. Agli striscioni comparsi lungo la città , la Curva Nord fa seguire un comunicato in cui esterna una netta presa di posizione nei confronti delle ultime vicende legate alla governance della società . Che ora è in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Curva Nord Ancona, protesta a oltranza: «Via anche Polci, Brilli e Manciola. E porte chiuse ad affaristi e banditi»

