Cure palliative pediatriche oltre 300 posti in 23 strutture in regione

In Emilia-Romagna, le cure palliative pediatriche guadagnano attenzione con oltre 300 posti disponibili in 23 strutture regionali. Il Gruppo di lavoro, istituito dalla Giunta ad aprile, si è riunito per la prima volta a Bologna, segnando un passo importante nel monitoraggio e implementazione di queste cure specializzate, poco prima della XXIV Giornata dedicata alla sensibilizzazione su questo tema cruciale.

Costituito per volontà della Giunta lo scorso aprile, ieri il Gruppo di lavoro regionale per il monitoraggio e l’implementazione delle cure palliative pediatriche si è riunito per la prima volta, in assessorato Politiche per la salute, a Bologna. Proprio in concomitanza con la XXIV Giornata... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Cure palliative pediatriche, oltre 300 posti in 23 strutture in regione

Cosa riportano altre fonti

Primo incontro del Gruppo di lavoro regionale voluto dalla Giunta per monitorare e rafforzare la Rete delle cure palliative pediatriche; Tappa a Pisa per il Giro d'Italia delle cure palliative pediatriche; Solidarietà e sport al Cus Ferrara: iniziativa per le cure palliative pediatriche; Cure palliative pediatriche. La pedalata informativa con la Fondazione Maruzza. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cure palliative pediatriche, il nuovo Hospice di Padova «scalda il motore» - Fondazione «La Miglior Vita Possibile» ha presentato il plastico della struttura che consentirà di rispondere alla domana sempre crescente di assistenza e di cura. Entro fine ottobre l’avvio della pro ... 🔗Come scrive corriere.it

“Ho una malattia inguaribile e grazie alle cure palliative pediatriche non ho rinunciato a vivere”: la storia di Filippo - Le cure palliative pediatriche, ci spiega Filippo Arnaudo, affetto da distrofia muscolare, dovrebbero essere un diritto per tutti i minori, al quale però ... 🔗Riporta fanpage.it

Cure palliative pediatriche: un Giro d'Italia per combattere ignoranza e disinformazione - Al via da Padova, la quarta edizione del più grande evento nazionale dedicato alla promozione e sensibilizzazione sul tema. Organizzato da Fondazione Maruzza, si concluderà il 15 giugno a Palermo ... 🔗Scrive msn.com

Inaugurato il Centro di Cure palliative pediatriche del Bambino Gesù, l'intervista a Mariella Enoc