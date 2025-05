Cura delle patologie complesse l’impatto dei nuovi farmaci

Il 29 e 30 maggio 2025, Napoli ospita un importante corso dedicato all'innovazione farmaceutica e ai modelli gestionali avanzati nella cura delle patologie complesse. Questo evento, incentrato sulle nuove frontiere della farmacologia e della gestione sanitaria, offre un'opportunità di confronto scientifico e operativo per professionisti del settore, mirato a migliorare le strategie nella pratica ospedaliera e territoriale.

