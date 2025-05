Cupramontana e Agugliano Polverigi si sfidano per la promozione in Prima Categoria

Cupramontana e Agugliano Polverigi si preparano a sfidarsi per la promozione in Prima Categoria, dopo le finali play-off del torneo di Seconda Categoria. Nel gruppo C, il Cupramontana si è imposto, aggiungendosi al Le Torri Castelplanio, già promosso. Il confronto promette emozioni e tensione, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo per raggiungere un traguardo ambito.

Si sono giocate nello scorso fine settimana le finali play-off del torneo di Seconda Categoria, anche nei due gironi con formazioni anconetane, il C e il D. Nel raggruppamento C, dove era già stato promosso vincendo la stagione regolare il Le Torri Castelplanio, la vincente dei play-off è il Cupramontana, che si è aggiudicato la finale con l'Olimpia Ostra Vetere. Un gol di Cammarino al 45' ha permesso il successo alla squadra locale di mister Ballini, che giocava in casa in quanto arrivata davanti nella stagione regolare: per lo stesso motivo al Cupramontana sarebbe bastato un pareggio, ma al 120': non c'è stato però bisogno dei supplementari perché vincendo 1-0 nei tempi regolamentari il Cupramontana si è aggiudicato i play-off...

