Cuoco e addetto cucina in ristorante e Rsa

Un ristorante situato a Cavenago è alla ricerca di un cuoco esperto, capace di gestire la linea di lavoro e di occuparsi della preparazione dei piatti, garantendo elevate norme di igiene. Si richiede un'esperienza di almeno un anno, patente B e automunito, oltre a una buona conoscenza della lingua italiana. Un'opportunità ideale per chi desidera lavorare in un ambiente dinamico e stimolante.

Ristorante con sede a Cavenago ricerca 1 cuoco che sia in grado di gestire la linea di lavoro, lavorazione e preparazione dei piatti, gestione dell'igiene della cucina. Si richiedono esperienza pregressa nella mansione di almeno 1 anno, patente B, automunito. Buona conoscenza e comprensione della lingua italiana. Si offre tempo determinatoindeterminato, disponibilità week-end e festivi. Inviare candidature con cv allegato a [email protected], rif. 4MAY2510. Azienda del settore gestione mense aziendali con sede a Lissone ricerca 1 addetto lavaggio, pulizia cucina presso la mensa di una residenza sanitaria assistenziale...

