Cross-over deadpool e batman | ecco perché sarà imperdibile

Il crossover tra Deadpool e Batman è l’evento più atteso nel mondo dei fumetti, un’occasione unica per vedere due universi iconici incontrarsi dopo oltre vent’anni. Questa collaborazione speciale promette emozioni, sorprese e incontri improbabili che appassionati di Marvel e DC non potranno perdere.

Il mondo dei fumetti si appresta a vivere un evento senza precedenti, con la prima collaborazione tra Marvel e DC Comics dopo oltre vent’anni. La combinazione di due universi così distinti promette di portare novità emozionanti e uniche nel panorama dell’editoria specializzata. In questo contesto, il ritorno di grandi nomi come Grant Morrison e l’attesa per le storie che verranno sono al centro dell’attenzione degli appassionati. crossovers marvel e dc: una storia di attese e sorprese. La notizia della collaborazione tra i colossi del fumetto è stata annunciata ufficialmente da Marvel e DC durante l’evento ComicsPRO. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Cross-over deadpool e batman: ecco perché sarà imperdibile

