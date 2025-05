Crollo delle pensioni la scure dell’inflazione | c’è chi rinuncia a curarsi

Nel contesto di un'inflazione galoppante che ha raggiunto l'8,3% a Modena nel 2022, i pensionati, in particolare le donne, si trovano a fronteggiare un drammatico impoverimento. La terza edizione del report mette in luce come questo crollo del potere d'acquisto stia incidendo profondamente sulla qualità della vita, costringendo molti a rinunciare anche alle spese per la salute.

Modena, 28 maggio 2025 – Pensionati, e soprattutto pensionate (le donne sono maggiormente penalizzate) sempre più poveri a causa dell’inflazione – addirittura salita a Modena all’8,3%nel 2022 – con una consistente perdita del potere d’acquisto dal 2016 ad oggi. È quanto emerge dalla terza edizione del rapporto sui redditi da pensione realizzato da CGIL Modena, CAAF CGIL Modena, Patronato Inca Cgil Modena e Federconsumatori. “Serve una nuova idea di società basata sul lavoro dignitoso” ha affermato Roberto Righi, segretario generale Spi Modena. Il quadro della situazione è allarmante: una perdita del 4,1% del potere d’acquisto in otto anni, pari a circa 900 euro lordi in meno per pensionato... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Crollo delle pensioni, la scure dell’inflazione: c’è chi rinuncia a curarsi

