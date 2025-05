Crollo al cimitero di Napoli 2022 i resti dei defunti non torneranno a Poggioreale

Il crollo delle cappelle al cimitero di Napoli, avvenuto il 5 gennaio 2022, ha lasciato una ferita aperta nella memoria collettiva. Tre anni dopo, i resti dei defunti non torneranno a Poggioreale: la decisione sul loro trasferimento solleva interrogativi e preoccupazioni. Scopri dove saranno destinati e le implicazioni di questa scelta. Continua a leggere...

A tre anni di distanza dal crollo del 5 gennaio 2022 delle cappelle dei Dottori Bianchi e di San Gioacchino, le salme saranno trasferite altrove: dove andranno. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Crollo al cimitero di Napoli 2022, i resti dei defunti non torneranno a Poggioreale

