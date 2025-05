Croceristi e bus Livorno replica | Attacco ingiusto

Il dibattito sull'overtourism vede nuovamente coinvolta Livorno, dove i comitati movimentisti criticano l'afflusso di crocieristi. Tuttavia, la chiusura del porto non appare la soluzione giusta per gestire il sovraffollamento turistico in Toscana. Questo articolo esplora le diverse opinioni su come affrontare il tema senza penalizzare il porto di Livorno e l'economia locale.

Sia chiaro, "se a Firenze si combatte con il tema del sovraffollamento turistico, non si può pensare di risolvere la questione chiudendo il porto di Livorno agli accosti delle crociere". Al dritto dei comitati movimentisti lungo l'asse Livorno-Firenze impegnati nella crociata contro l'overtourism, risponde il rovescio di Luca Salvetti. Proprio al sindaco labronico non sono andate giù il tandem di "dichiarazioni strumentali" dell'associazione Livorno Porto Pulito e di Salviamo Firenze. Entrambe convinte di una "catena di montaggio" nociva che alimenta il turismo selvaggio anche con gli sbarchi dei crocieristi nella città delle Leggi Livornine di "colonne di turismo dei selfie" scortate - solo la scorsa domenica - da un centinaio di bus accatastati sul Lungarno Pecori Giraldi per mostrare le bellezze della città del Rinascimento...

