Cristina D' Avena ospite del centro commerciale GrandApulia

Cristina D’Avena torna in Capitanata per un evento imperdibile! Sabato 14 giugno alle 16.30, l'amatissima cantante sarà ospite del centro commerciale GrandApulia, offrendo un live emozionante con le indimenticabili sigle dei cartoni animati degli anni '80 e '90. Un’occasione unica per rivivere la magia della propria infanzia insieme a una delle icone della musica italiana!

Figlia di un medico originario di Apricena e di una casalinga marchigiana

