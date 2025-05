Cristante l’uomo di Gasperini | il futuro dipende dal nuovo allenatore

A Trigoria si respira un'atmosfera di attesa per la scelta del nuovo allenatore della Roma, con Gianpiero Gasperini in pole position. Le trattative sono in corso e le decisioni dei Friedkin potrebbero delineare il futuro del club. In questo contesto, il ruolo di Cristante diventa cruciale, poiché la sua sinergia con il tecnico potrebbe influenzare il percorso giallorosso.

Sono ore caldissime, se non bollenti, a Trigoria riguardo la scelta del nuovo allenatore che andrà a sedersi sulla panchina giallorossa. Il nome più in voga del momento è quello di Gianpiero Gasperini, il quale avrebbe già dato l’ok a Ranieri, ma starebbe aspettando di parlare con i Friedkin prima di comunicare la risposta definitiva. La fumata bianca è sempre più vicina. Per la Roma Gasperini rappresenta un ritorno di fiamma dopo il corteggiamento avuto cinque anni fa, anche in quel caso per sostituire il traghettatore Claudio Ranieri. Ma alla fine non se ne fece più nulla: Gasp rimase a Bergamo e la Roma virò su Fonseca. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Cristante, l’uomo di Gasperini: il futuro dipende dal nuovo allenatore

