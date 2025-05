Criptopolitica | la meme coin $Trump e i nuovi confini del conflitto d’interessi

Nel contesto della crescente intersezione tra politica e criptovalute, l'incontro di Donald Trump con investitori del settore solleva interrogativi sui confini del conflitto d'interessi. Durante una cena esclusiva al suo golf club, il Presidente degli Stati Uniti discute di $TRUMP, una meme coin che simbolizza un nuovo capitolo nella criptopolitica. Questo evento evidenzia le complessità emergenti nell'era delle monete digitali e del loro impatto sulla governance.

Stirling, Virginia, 22 maggio 2025: Donald Trump ha incontrato alcune decine di investitori in criptovalute per una lussuosa cena nel golf club di sua proprietà a poche miglia dalla Casa Bianca. Non si tratta di un semplice incontro fra imprenditori, e non solo perché Trump è il Presidente degli Stati Uniti. Il fatto è che gli investitori presenti al Golf Club di Stirling avevano investito su una specifica criptovaluta, di proprietà dello stesso Donald Trump. La cena, infatti, è stata organizzata per promuovere la vendita della memecoin $TRUMP, lanciata pochi giorni prima dell’insediamento del Presidente... 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Criptopolitica: la meme coin $Trump e i nuovi confini del conflitto d’interessi

