Cresce il gruppo che accompagna enti e imprese nella transizione energetica le testimonianze dei due sindaci

In occasione dell'assemblea pubblica annuale del "Gruppo Innova" al Grand Hotel di Cesenatico, si è discusso di transizione energetica e sostenibilità. Due sindaci hanno condiviso le loro esperienze, evidenziando l'importanza di accompagnare enti e imprese in questo percorso cruciale per ridurre l'impatto ambientale e promuovere pratiche più sostenibili, temi di grande attualità e responsabilità condivisa.

Alcuni giorni fa si è svolta l'assemblea pubblica annuale del "Gruppo Innova" al Grand hotel di Cesenatico e, dopo la parte riservata ai soci, si è parlato di transizione energetica e di sostenibilità: processi di grande attualità, fondamentali per ridurre l'impatto ambientale e mitigare il.

