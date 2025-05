Cresce il consumo di miele il 70% lo consuma a colazione

Il consumo di miele in Italia è in forte crescita, con il 36,5% degli italiani che ha aumentato il suo utilizzo nell'ultimo anno. Un'indagine di AstraRicerch per il Gruppo Miele Unione Italiana Food rivela che il 70% degli intervistati lo consuma a colazione, evidenziando una crescente preferenza per questo alimento naturale e versatile. Scopriamo di più sui trend e le abitudini di consumo degli italiani.

ROMA (ITALPRESS) – Cresce il consumo di miele. Nell’ultimo anno, quasi 4 italiani su 10 (36,5%) hanno aumentato il consumo di miele, con un 10,4% che lo ha incrementato di molto. Oggi, come rivela l’indagine AstraRicerch ‘Gli italiani e il Miele’ per il Gruppo Miele Unione Italiana Food, più di 1 italiano su 2 consuma miele settimanalmente: il 21,2% lo fa 5 o più volte a settimana (e ben il 17,4% tutti i giorni) e il 32,3% lo fa da 1 a 3 volte a settimana. Con un consumo pro capite di 400450 grammi all’anno, il miele è prevalentemente consumato come dolcificante nelle bevande calde o fredde (54,5%), spalmato su pane o fette biscottate (46,9%) o anche così come è, al cucchiaio (38,1%). 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Cresce il consumo di miele, il 70% lo consuma a colazione

