Cremonese-Spezia | formazioni dove vederla in tv e streaming

Inizia la sfida che agirà da spartiacque per la stagione calcistica 2024/25: Cremonese e Spezia scendono in campo per il primo atto della finale playoff di Serie B. Con in palio un posto in Serie A, l'attesa è alta. Scopri le formazioni ufficiali e dove poter seguire l’incontro in tv e in streaming.

Iniziano i 180 minuti che decideranno l`ultima squadra della Serie A 202425: Cremonese-Spezia, finale d`andata dei playoff di Serie B. Ultime... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

