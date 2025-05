Crédit Agricole Italia l’innovazione è di casa

Crédit Agricole Italia si impegna per l'innovazione e lo sviluppo socio-economico dei territori, rafforzando la propria missione attraverso l'apertura di 'Le Village by CA'. Questo network internazionale, originato a Parigi nel 2014, ha già espanso la sua presenza in Italia con cinque sedi, tra cui Milano e altre città chiave, favorendo un ambiente fertile per nuove idee e imprese innovative.

Innovazione, crescita, sviluppo socio-economico dei territori. Sono i cardini della missione di Crédit Agricole Italia che si sprigiona attraverso l'apertura dei 'Le Village by CA', il network internazionale – nato a Parigi nel 2014 – che in Italia conta ad oggi cinque sedi nelle città di Milano, Parma, Padova, Sondrio e Catania, in grado di accelerare oltre 190 startup e affiancare oltre 80 aziende partner nel loro percorso d'innovazione. Le aziende partner di questo vero e proprio ecosistema tecnologico sono state ieri al centro dell'Open Innovation Vision Summit, l'evento organizzato in collaborazione con 'Le Village by CA Italia' e ospitato nell'Headquarter della Banca al Green Life di Parma...

